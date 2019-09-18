Эксперт рассказал о перспективах появления новых крылатых ракет

Точных данных, какая дальность у ракеты Х-101, нет, заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Воздушно-космический рубеж» Михаил Ходаренок, комментируя заявление гендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова о российской ракете Х-101 с «недостижимой дальностью действия».

Как рассказал Ходаренок RT, ракета воздушного базирования подвешивается на стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

«Как возможное средство сдерживания вероятного противника, это, безусловно, очень сильная вещь. Сильная в военном отношении страна не так рискует быть затронута какими-то вероятными противниками, как слабая», - пояснил эксперт.

Михаил Ходаренок заверил, что у России большой военный арсенал, многие образцы могли бы успешно конкурировать с зарубежной техникой.

«Во-первых, это крылатые ракеты воздушного базирования, ракеты морского базирования, они и раньше не были запрещены договором», - отметил он.

Кроме того, добавил военный эксперт, в России могут появиться и крылатые ракеты наземного базирования с очень большой дальностью полета.

«Если мы имеем крылатые ракеты морского старта, то в принципе сделать такую же крылатую ракету, запускаемую с мобильной пусковой установки наземного базирования, - это легко решаемая инженерная задача», - подытожил Ходаренок.

Ранее Борис Обносов, отвечая на вопрос о том, каким будет ответ РФ на испытание ракеты дальностью до тысячи километров в США, заявил, что дальность действия российской ракеты X-101 пока не достижима ни для одного из конкурентов.