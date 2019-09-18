Эвакуация беженцев из лагеря «Рукбан» на грани срыва из-за действий США

Операция по расформированию крупного лагеря беженцев «Рукбан» в Сирии на грани срыва из-за провокаций, организованных подконтрольными США боевиками, заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Выполняя свою часть обязательств, сирийское правительство поддержало инициативу ООН по доставке в лагерь гуманитарного груза. Но организованные подконтрольными США боевиками провокации ставят на грань срыва операцию по эвакуации жителей Рукбана. При этом значительная часть гуманитарной помощи оказалась в руках бандитов», - подчеркнул Мизинцев.

По его словам, оставшихся в лагере беженцев планируется вывести за 30 дней, начиная со следующей пятницы. Речь идет как о лагере Рукбан, так и о других, более мелких лагерях беженцев, находящихся на подконтрольной США территории.

Согласно оперативному плану по «Рукбану», от США требовалось обязать подконтрольные вооруженные бандформирования обеспечить безопасность автобусных колонн ООН и Сирийского арабского Красного Полумесяца в 55-километровой зоне Эт-Танф, а также организовать их допуск на территорию лагеря.

Однако главари бандформирований отказались гарантировать безопасность представителям ООН и Красного Полумесяца.

«Складывается впечатление, что свое согласие на реализацию оперативного плана по расформированию лагеря "Рукбан" американская сторона дала лишь затем, чтобы обеспечить гуманитарной помощью подконтрольных им боевиков», - сказал Мизинцев.

При этом, по его словам, ситуация в лагере с приближением холодного времени года будет только деградировать.

14 сентября сообщалось, что подконтрольные США боевики сорвали миссию ООН по эвакуации беженцев из сирийского лагеря «Рукбан», не пропустив автобусы к месту назначения.