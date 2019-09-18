Как выбрать белое вино: советы экспертов Роскачества

Специалисты Роскачества дали несколько рекомендаций по выбору белого вина, они опубликованы в пресс-релизе ведомства, который попал в распоряжение «Звезды».

По их словам, лучше выбирать вино, которое продается в стеклянной бутылке, поскольку в «пакеты» чаще всего разливают винные напитки или самые дешевые вина.

Также, по словам экспертов, нужно обратить внимание на происхождение вина. Роскачество дает совет выбирать российские вина из винограда, который был выращен в нашей стране. На их этикетке или контрэтикетке должно быть обозначение «вино защищенного географического указания» - ЗГУ. Оно обозначает своего рода «прописку» напитка в определенном виноградарском регионе. К примеру, «ЗГУ Кубань» означает, что виноград для напитка был выращен в Краснодарском крае.

Как заявили специалисты, цена не является гарантией качества. Но вино, которое стоит дешевле 250 рублей за бутылку эксперты не советуют покупать.

Многие недорогие белые вина (стоимостью до 500 рублей за бутылку) производятся с расчетом, что их употребят в течение первого года с момента производства. Многие производители разливают в бутылки вина прошлогоднего урожая летом следующего года. То есть, например, этой осенью в магазинах появится белое вино урожая прошлого года.

Как заверяют эксперты, если за 300 рублей вам предлагают белое вино 2015 года урожая, скорее всего, в бутылке уже ничего хорошего от него не осталось.

Если на вино в магазине попадают прямые солнечные лучи или яркий свет ламп, от покупки лучше отказаться, так как свет оказывает вредное воздействие на напиток.