Опубликованы кадры проведения контртеррористической операции в КБР

В ночь на 18 сентября в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в городе Чегем Кабардино-Балкарской республики органы безопасности узнали о нахождении в одном из частных домов в 1-ом Промышленном проезде двух вооруженных боевиков, оказывавшихся членами религиозно-экстремистской группировки.

Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, в республике решили провести контртеррористическую операцию и ввести режим КТО на части территории города Чегем с 5 часов утра.

«Прилегающая к зданию территория была оцеплена. Засевшим в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы», - сообщили в НАК.

Отмечается, что на месте перестрелки было найдено самодельное взрывное устройство (СВУ), автоматы, а также боеприпасы к ним.

«Личности боевиков предварительно установлены. Они намеревались совершить преступления террористической направленности на территории республики», - добавили в ведомстве.

Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, заключили в НАК.