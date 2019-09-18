СКР возбудил дело после нападения браконьеров из КНДР на российских пограничников

Следователи Дальневосточного СУ на транспорте СКР возбудили уголовное дело по факту нападения северокорейскими браконьерами на пограничников ФСБ России в российских водах Японского моря по ст. 317 УК РФ («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Как выяснили в ведомстве, 17 сентября состав пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в районе банки Кито-Ямато обнаружили рыболовные шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством.

«Северокорейские браконьеры оказали активное сопротивление членам досмотровой команды, в результате этого четверо сотрудников получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из них - огнестрельное ранение», - заявили в СКР.

В настоящее время проводится конвоирование рыболовных судов и северокорейских граждан к месту осмотра и других следственных действий.