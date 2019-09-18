90 миллионов жертв: ученые смоделировали последствия ядерной войны между РФ и НАТО

Ученые из лаборатории «Наука и глобальная безопасность» в Пристонском университете разработали модель последствий ядерной войны между Россией и НАТО. Видеоролик был опубликован на YouTube-канале одного из авторов проекта под названием «План А».

Исследование основано на данных о запасах ядерного оружия, численности войск, оценке смертности у всех сторон конфликта. Согласно сценарию специалистов, при продвижении войск НАТО в Центральной и Восточной Европе Россия сделает предупредительный удар по приграничным территориям Германии и Польши.

Альянс в ответ запустит ядерные ракеты, целью которых станет Калининградская область. Боевые действия быстро перерастут в масштабную ядерную войну. Эксперты подсчитали, что возможное противостояние унесет жизни около 91,5 миллиона человек всего за несколько часов.

Цель проекта - показать миру, к чему может привести ядерная война в случае ее начала и напомнить о необходимости усилить контроль за смертоносным оружием. Авторы исследования призвали стремиться к полному уничтожению ядерного вооружения.