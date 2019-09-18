СМИ: врачи поставили диагноз Заворотнюк еще зимой

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая, по данным СМИ, в настоящее время находится на лечении в одной из онкологических клиник столицы, знала о своем диагнозе еще с прошлой зимы. Об этом пишет сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на близкого друга Заворотнюк.

Напомним, по данным журналистов, у актрисы обнаружена злокачественная опухоль мозга.

«После родов у Насти появились сильные головные боли. Уже зимой врачи диагностировали у Насти рак мозга. Но она продолжала сниматься, не отказывалась от работы», - цитирует друга актрисы издание.

Как рассказывает ее знакомый, Анастасия почувствовала себя плохо этой весной по время поездки в Польшу. После того, как она фактически потеряла сознание, ее экстренно госпитализировали в местную больницу. Затем актриса вернулась в Москву, делится ее друг, однако недомогание не проходило, так как болезнь развивалась слишком быстро.

«Сейчас мы звоним близким Насти, но они не берут деньги, которые мы им предлагаем. Я думаю, Настя их попросила не взывать к помощи, она не хотела, чтобы ее жалели», - пишет сайт «КП».

Накануне СМИ сообщили, что в апреле этого года Анастасия перенесла хирургическое вмешательство в Германии. Сейчас актриса, по данным журналистов, находится в клинике в Москве, где подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Вечером 16 сентября репортеры у входа в больницу сняли дочь Анастасии Анну, которая несла с собой шар с надписью на английском «Я тебя очень люблю».