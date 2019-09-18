Корабли ВМФ РФ отразили удар «противника» на учениях «Центр-2019»

В ходе проведения стратегического командно-штабного учения «Центр-2019» экипажи ракетных кораблей Каспийской флотилии совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО) отработали действия по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника.

Самолеты Су-25, поднявшиеся в воздух с одного из аэродромов Южного военного округа, имитировали средства воздушного нападения противника, идущие на сближение в различных эшелонах высот и с разных направлений. При сближении с ракетными кораблями «Дагестан» и «Град Свияжск» экипажи штурмовиков осуществили постановку осветительных авиабомб САБ-250 на высоте около 2 000 метров.

Расчеты 30-мм артиллерийских комплексов «Палаш» и «Дуэт», стоящих на вооружении ракетно-артиллерийских боевых частей кораблей «Дагестан» и «Град Свияжск», осуществили обнаружение, захват, классификацию, сопровождение целей и выполнили артиллерийскую стрельбу на их уничтожение. Также в ходе тренировки военными моряками были отработаны вопросы маневрирования и маскировки группировки кораблей с целью выхода из-под авиационного удара, а также распределения целей между огневыми средствами поражения.

В СКШУ «Центр-2019» в акватории Каспийского моря задействовано до 15 боевых кораблей и судов обеспечения, свыше 150 единиц бронетанковой и автомобильной техники, более 6 000 военнослужащих и гражданского персонала соединений и частей Каспийской флотилии, а также свыше 20 летательных аппаратов армейской авиации Южного военного округа. В рамках учения группировка сил флотилии отрабатывает взаимодействие с береговыми подразделениями при ведении боевых действий на приморском направлении, проводит тренировки по обороне морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности в акватории Каспийского моря.