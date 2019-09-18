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«Форсаж» в Белгороде: нетрезвый водитель взлетел на Renault и снес навес

Валентина Пескова
10:38 18.09.2019
Крупное ДТП, спровоцированное пьяным водителем Renault Duster, произошло на улице Макаренко.
© Видео: BelgorodCamera - онлайн-камеры в Белгороде, YouTube © Фото: Ольга Литвиненко, autobelgorod, Вконтакте

В Белгороде выпивший водитель случайно умудрился совершить практически каскадерский трюк. Пьяный мужчина на автомобиле Renault Duster ехал по улице Макаренко на высокой скорости, когда на кольце его машина фактически взлетела, подпрыгнула, после чего снесла навес на парковке и приземлилась на стоявшие там автомобили.

© Ольга Литвиненко, autobelgorod, Вконтакте

Как сообщает паблик «Авто Белгород», «пилот» Renault позже рассказал, что он нажал на тормоз, после чего его машина взлетела. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, не считая навеса и покореженных автомобилей.

© Ольга Литвиненко, autobelgorod, Вконтакте
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