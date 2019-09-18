«Форсаж» в Белгороде: нетрезвый водитель взлетел на Renault и снес навес

В Белгороде выпивший водитель случайно умудрился совершить практически каскадерский трюк. Пьяный мужчина на автомобиле Renault Duster ехал по улице Макаренко на высокой скорости, когда на кольце его машина фактически взлетела, подпрыгнула, после чего снесла навес на парковке и приземлилась на стоявшие там автомобили.

© Ольга Литвиненко, autobelgorod, Вконтакте

Как сообщает паблик «Авто Белгород», «пилот» Renault позже рассказал, что он нажал на тормоз, после чего его машина взлетела. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, не считая навеса и покореженных автомобилей.