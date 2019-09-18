Названы профессии, которые первыми перейдут на четырехдневную рабочую неделю

Специалисты сферы ИТ, журналисты, дизайнеры и рабочие автоматизированных производств могут первыми перейти на четырехдневную рабочую неделю. Такое мнение высказали эксперты в области трудоустройства.

«К числу профобластей, готовых полностью или частично перейти на четырехдневную рабочую неделю, можно смело отнести те, в которых уже сейчас достаточно высокое проникновение автоматизации в рабочие процессы», - заявила ТАСС руководитель службы исследований компании HeadHunter Мария Игнатова.

По ее словам, прежде всего это могут быть работники некоторых производственных профессий, а также сферы ИТ, телекоммуникаций и интернета.

Некоторые работники административной и финансовой областей, а также связанные с интеллектуальным трудом (маркетинг, сфера искусства и развлечений) также в перспективе могут рассчитывать на четырехдневную рабочую неделю. В указанных профессиях, по мнению Игнатовой, есть потенциал оптимизации процессов и повышения эффективности трудовой деятельности, в том числе из-за дальнейшего проникновения роботизации.

В пресс-службе сервиса Superjob добавили, что самая высокая вероятность перехода на сокращенную рабочую неделю у дизайнеров, программистов и копирайтеров, потому как они в большинстве случаев трудятся удаленно.

Как заявил руководитель службы исследований компании HeadHunter, менее всего формат четырехдневной рабочей недели подходит профессиям, которые связаны с транспортом, логистикой, торговлей товарами массового спроса, строительством и медициной.

Федерация независимых профсоюзов России в августе направила в Министерство труда предложение сократить рабочую неделю до четырех дней и при этом сохранить заработные платы.

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение ведомству до 30 сентября проработать свою позицию о перспективах перехода на сокращенную рабочую неделю. При этом он подчеркнул, что переход должен сопровождаться сохранением уровня зарплат, а также ростом производительности труда.