«Хайли лайкли»: эксперт о доказательствах Эр-Рияда о причастности Ирана к атаке на НПЗ

Саудовская Аравия пообещала предоставить доказательства причастности Ирана к атаке на нефтяные объекты, сообщило Минобороны страны.

Политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков сказал в эфире радио Sputnik, что представитель оборонного ведомства Саудовской Аравии 18 сентября даст пресс-конференцию на телеканале «Аль-Ихбария».

«Это будет очередное "хайли лайкли". Иран никогда не был замечен в террористических действиях, никогда… Ирану надо быть самоубийцей, чтобы начать атаки на саудовские заводы», - сказал политолог, отметив, что доказательства будут условными.

По словам эксперта, США и Саудовская Аравия не стремятся пойти против Ирана. К примеру, считает Крутаков, Иран и Россия являются серьезными игроками.

«Как только возьмут Иран под контроль, следующим шагом будет Россия. И я думаю, что Россия это понимает, и Китай это понимает, и они не позволят растоптать Иран», - уверен политолог.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что Министерство обороны Саудовской Аравии 18 сентября на официальном брифинге предоставит иранское оружие, которое было использовано во время атаки 14 сентября по объектам Saudi Aramco. После нападения в стране сократили более чем 50% производства нефти.