Учащиеся лицея жестоко убили двух человек на Алтае

Следственный комитет РФ по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ «Умышленное убийство двух лиц». Это произошло после того, как 17 сентября в частном доме в селе Солонешное были обнаружены тела двух местных жителей (52 и 37 лет) с признаками насильственной смерти.

Оперативно прибыв на место происшествия, следователям-криминалистам удалось изъять значимые следы с места преступления, благодаря которым причастные к совершению жестокого убийства были установлены в кратчайшие сроки. Ими оказались двое юношей 15 и 16 лет, которые являются учащимися профессионального лицея.

Как установило следствие, подозреваемые пришли в дом потерпевших 16 сентября, чтобы выяснить их причастность к краже запчастей. Однако в ходе ссоры подростки жестоко избили мужчин, причинив им множественные травмы, оказавшиеся смертельными.

В настоящее время несовершеннолетние задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.