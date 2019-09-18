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Учащиеся лицея жестоко убили двух человек на Алтае

Валентина Пескова
10:04 18.09.2019
Тела двух местных жителей с признаками насильственной смерти обнаружены в селе Солонешное.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ

Следственный комитет РФ по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ «Умышленное убийство двух лиц». Это произошло после того, как 17 сентября в частном доме в селе Солонешное были обнаружены тела двух местных жителей (52 и 37 лет) с признаками насильственной смерти.

Оперативно прибыв на место происшествия, следователям-криминалистам удалось изъять значимые следы с места преступления, благодаря которым причастные к совершению жестокого убийства были установлены в кратчайшие сроки. Ими оказались двое юношей 15 и 16 лет, которые являются учащимися профессионального лицея.

Как установило следствие, подозреваемые пришли в дом потерпевших 16 сентября, чтобы выяснить их причастность к краже запчастей. Однако в ходе ссоры подростки жестоко избили мужчин, причинив им множественные травмы, оказавшиеся смертельными.

В настоящее время несовершеннолетние задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

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