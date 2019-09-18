ТЦ, кинотеатр, детсады: имущество на 9 млрд изъяли у подмосковного чиновника
Городской суд подмосковного Клина обратил в доход государства 1,7 тысяч объектов недвижимости у экс-главы Клинского района.
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Имущество на сумму в девять миллиардов рублей бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя изъято в пользу государства. Соответствующее решение вынес Клинский городской суд.
В бюджет ушло 1700 объектов недвижимости, среди которых кинотеатр, торговый центр, детские сады, базы отдыха, лодочная станция и земельные участки, а также четыре автомобиля и пять миллиардов рублей.
Изъятое имущество принадлежало Александру, его родственникам и друзьям. Все это было получено из непредусмотренных законом источников, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Постригань был задержан в июне прошлого года. Он обвиняется в мошенничестве, превышении должностных полномочий, получении взятки и легализации незаконно полученных доходов.