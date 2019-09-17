Пытавшихся проникнуть в «Зону 51» голландцев посадили в тюрьму

В США приговорили к десяти дням тюрьмы двух блогеров из Нидерландов, которые хотели пересечь границу легендарной «Зоны 51». Говерт Свип и Тис Гранзье уже признали себя виновными в незаконном проникновении на охраняемую территорию и незаконной парковке.

Молодых людей в возрасте 20 лет и 21 года задержали в пяти километрах от секретного объекта Пентагона в штате Невада. В автомобиле нарушителей обнаружили дрон, камеру и ноутбуки.

Голландцы рассказали, что они видели запрещающие знаки при подъезде к охраняемой зоне, однако не смогли преодолеть любопытство и проехали внутрь, пишет РИА Новости. Оба молодых людей - YouTube-блогеры, на их каналы подписаны десятки тысяч человек.

Ранее энтузиасты в Facebook объявили шуточный флешмоб с призывом штурмовать секретную «Зону 51», чтобы увидеть инопланетян и космические корабли пришельцев, которые там, по слухам, держит правительство США. Провести атаку на базу запланировали 20 сентября. В событии приняли участие 1,5 миллиона человек.

«Зона 51» засекречена 1955 года, однако американские власти признали ее существование только в 2013 году. Воздушное пространство над базой закрыто.