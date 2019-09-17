Депутаты рассмотрят законопроект об электронных трудовых книжках

Госдума на пленарном заседании 17 сентября планирует рассмотреть в первом чтении законопроекты о введении в России электронных трудовых книжек.

Предполагается, что соответствующие изменения будут внесены в Трудовой кодекс, федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», а также в КоАП.

Напомним, в июле правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов о введении электронных трудовых книжек. Согласно им электронные трудовые книжки появятся с 1 января 2021 года.

Бумажные книжки сохранят для тех работников, которые подадут об этом письменное заявление до конца 2020 года. Остальные получат бумажные трудовые на руки, поскольку работодатель будет освобожден от ответственности за их хранение.