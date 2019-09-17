Россиянам разрешат не устанавливать счетчики на тепло в квартирах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала инициативу Минстроя от отмене обязательной установки счетчиков тепла в новостройках.

В ведомстве отметили, что, во-первых, приборы достаточно дорогие - стоят примерно шесть-восемь тысяч рублей. Плюс такую же цену придется отдать за установку.

Во-вторых, контролировать потребление тепловой энергии внутри помещений в многоквартирном доме счетчики все равно не могут, значит, их отсутствие в квартирах не повлияет на размер коммуналки.

«Необходима не обязательная установка счетчиков, а, например, оснащение домов системами автоматического регулирования потребления тепла в зависимости от изменения температуры наружного воздуха, а также развитие института энергосервисных контрактов», - сказал замруководителя ФАС Виталий Королев.

Как пишет газета «Известия», отмена обязательной установки приборов учета не повлечет изменений при расчете тарифов.