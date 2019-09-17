«Это про меня?»: Владимир Меньшов отмечает 80-летний юбилей

Оскароносный режиссер Владимир Меньшов отмечает 80-летний юбилей. Он снялся более чем в сотне фильмов, но свои актерские работы воспринимает как хобби, потому что главное дело его жизни - режиссура.

Картины Меньшова «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби» до сих пор являются образцами советского кино. Однако большому успеху предшествовали неудачи: сначала Меньшова не приняли в театральный, позднее выпускника школы-студии МХАТ признали бесперспективным. После этого он и решил стать режиссером, сняв больше десятка фильмов, которые вошли в золотой фонд кино.

Пышных торжеств на свой юбилей Владимир Меньшов не планирует. Праздник он хочет отметить в кругу семьи - со своей женой Верой Алентовой, дочерью Юлией Меньшовой и двумя внуками.

Как признался режиссер, пока непросто свыкнуться с мыслью, что ему «пойдет девятый десяток»