«Это про меня?»: Владимир Меньшов отмечает 80-летний юбилей
Оскароносный режиссер Владимир Меньшов отмечает 80-летний юбилей. Он снялся более чем в сотне фильмов, но свои актерские работы воспринимает как хобби, потому что главное дело его жизни - режиссура.
Картины Меньшова «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби» до сих пор являются образцами советского кино. Однако большому успеху предшествовали неудачи: сначала Меньшова не приняли в театральный, позднее выпускника школы-студии МХАТ признали бесперспективным. После этого он и решил стать режиссером, сняв больше десятка фильмов, которые вошли в золотой фонд кино.
Пышных торжеств на свой юбилей Владимир Меньшов не планирует. Праздник он хочет отметить в кругу семьи - со своей женой Верой Алентовой, дочерью Юлией Меньшовой и двумя внуками.
Как признался режиссер, пока непросто свыкнуться с мыслью, что ему «пойдет девятый десяток»
«Надо как-то найти в себе силы и примириться с этой цифрой, которую все вокруг называют, а так к ней не могу привыкнуть. Что боже мой. 80? Это про меня? Девятый десяток - это про меня? Про меня. Не очень просто с этим смириться», - признался народный артист РСФСР.