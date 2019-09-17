Автомобиль въехал в журналистов, собравшихся возле колонии в ожидании Кокорина и Мамаева

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сегодня выйдут на свободу. Как ожидается, спортсмены, осужденные за драки в Москве, покинут колонию в Белгородской области в первой половине дня. Данную информацию подтвердили в пресс-службе местной ФСИН.

В ожидании спортсменов у стен колонии собралось множество журналистов. В этот момент произошло ЧП: на них наехал автомобиль, за рулем которого, предположительно, находился Кирилл Логинов - отчим и агент Александра Кокорина. Один из журналистов серьезно пострадал.

«Я подошел посмотреть, кто приехал, поскольку лицо у человека было закрыто капюшоном, после чего водитель начал резко сдавать назад, и так получилось, что проехался по моим ногам», - рассказал коллегам пострадавший.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС, которые занялись выяснением обстоятельств произошедшего.

Напомним, в октябре 2018 года братья Кокорины и Мамаев, а также их знакомый Александр Протасовицкий стали участниками двух конфликтов в центре столицы.

В мае 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии, а братьев Кокориных - к полутора годам. Суд удовлетворил ходатайство футболистов об УДО в начале месяца.