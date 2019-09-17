«Шоколадное селфи» чиновницы привело к проверке в Ульяновской области

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести служебную проверку своего советника по IT-сфере, экс-руководителя аппарата губернатора и правительства региона Светланы Опенышевой после ее селфи в «шоколадной» ванне. Об этом сообщил пресс-секретарь Морозова Тимофей Гончарук.

Чиновница отдыхала в Азербайджане, где отдыхала в пятизвездочном отеле. По данным местных СМИ, отдых Опенышевой обошелся почти в 60 тысяч рублей, ее билеты стоили 8,5 тыс. рублей. В Instagram она опубликовала фотографию, где она принимала ванну и подписала ее: «Много шоколада не бывает».

«Многие могут себе позволить выехать за границу. Но, когда я посмотрел на чудачества госпожи Опенышевой, я принял решение провести служебную проверку. Нужно жить более скромно», - отметил Морозов на совещании.

По его словам, он принял решение не только провести проверку, но и уволить 55-летнюю чиновницу. Его словам приводит Ulpressa.

«Я многим подписываю разрешения на отпуск за рубежом (закон оговаривает), но нельзя так кичиться своим достатком», - добавил глава региона.

Светлана Опенышева является советником губернатора Ульяновской области и возглавляет областное учреждение «Правительство для граждан». В правительстве региона она работала с 2007 года. С 2010 стала его председателем, а с 2013 года она стала зампредседателя губернатора и правительства Ульяновской области.