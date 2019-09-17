СК возбудил дело после изнасилования врача поликлиники в Саратове

СК РФ по Саратовской области разыскивает мужчину, напавшего на врача одной из поликлиник Кировского района города Саратова.

Сообщается, что 16 сентября около 17.30 медик направлялась по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальный. Когда врач затруднилась найти адрес больного, она попросила помочь ей незнакомого мужчину. Тот вызвался проводить женщину, однако через некоторое время, убедившись, что вокруг никого нет, он повалил ее на землю и совершил изнасилование.

Потерпевшая сообщила о совершенных в отношении нее противоправных действиях в правоохранительные органы. В настоящее время СК возбудил уголовное дело по факту преступления. Личность злоумышленника устанавливается, ведется его поиск.