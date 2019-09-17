Белоруссия раскрыла схему поставок оружия из Украины в Россию

Белорусские таможенники совместно со специалистами комитета госбезопасности раскрыли схему поставок оружия с Украины в Россию транзитом через территорию республики.

Об этом председатель белорусского Государственного таможенного комитета (ГТК) Юрий Сенько сказал в интервью телеканалу «Беларусь 1». По его словам, целый арсенал был изъят спецслужбами на территории России - автоматы, пистолеты, стрелковое оружие и около 9 тысяч боеприпасов.

«Совместно с КГБ мы отрабатывали информацию о том, что из Украины транзитом через Беларусь перемещалось частями оружие в Литву, и оттуда более крупными партиями - в Россию», - отметил глава ведомства.

Сенько сообщил, что в Белоруссии за восемь месяцев в стране были возбуждены 129 уголовных дел по фактам незаконного перемещения через границу наркотиков. Было изъято 626 кг наркотических веществ, в то время как в прошлом году - 156 кг. Он добавил, что ввозили наркотические и психотропные вещества российские курьеры для транзита по белорусской территории.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пришлось закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего с ее территории потока оружия.