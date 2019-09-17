Психологи МЧС отмечают 20-летний юбилей создания службы

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают люди, у которых не бывает выходных. Психологи Министерства чрезвычайных ситуаций уже 20 лет оказывают россиянам экстренную психологическую помощь.

В любое время дня и ночи они готовы отправиться туда, где людям больше всего нужна поддержка. Это и авария на Саяно-Шушенской ГЭС, и пожар в ночном клубе «Хромая Лошадь», и крушение теплохода «Булгария», и взрыв на шахте «Распадская». За прошедшее время специалисты побывали в местах самых трагичных событий. И их работа не менее тяжелая, чем у спасателей.

По словам директора Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ Юлии Шойгу, первая задача психологов - помочь человеку справиться с тем шквалом эмоций, которые обрушиваются на него в трудной ситуации.

«Это нормальная реакция на ненормальную ситуацию. Но тем не менее, некоторые из этих эмоций могут быть опасны и для самого человека, и для окружающих», - говорит Юлия Шойгу.

За 20 лет в России практически с нуля создали уникальную систему оказания экстренной психологической помощи. И сейчас по стране работают почти 800 высокопрофессиональных специалистов.