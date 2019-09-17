Депутаты предложили запретить продажу алкоголя в маленьких барах

Правительство поддержало законопроект группы депутатов «Единой России» о запрете продажи алкоголя в заведениях с залами обслуживания до 20 кв. метров, расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним территориях.

Как пишет газета «Коммерсантъ», инициатива парламентариев была вызвана необходимостью обеспечения общественного порядка, а также прав жителей на тишину и отдых в своих домах. Об этом говорится в пояснительной записке. По словам авторов законопроекта, население негативно реагирует на размещение питейных заведений в жилых домах, поэтому поступает большое количество жалоб.

В кабмине отметили, что ограничение по площади зала обслуживания посетителей отрицательно скажется на рентабельности добросовестных участников рынка, а также может привести к закрытию заведения и снижению предпринимательской активности и уровня конкуренции. При этом правительство все же «концептуально» поддержало законопроект с одним условием - доработать документ ко второму чтению.

В среду, 18 сентября, проект рассмотрит комитет ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Как пишет издание, законопроект предполагает наделение субъектов РФ правом вводить свои меры регулирования в вопросе ограничения продажи алкоголя, даже полного запрета.