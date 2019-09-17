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Шепелев призвал семью Заворотнюк рассказать о состоянии актрисы

Валентина Пескова
07:06 17.09.2019
По словам бывшего мужа певицы Жанны Фриске, он в свое время совершил ошибку, не выступив с обращением, когда в тяжелой ситуации оказалась Жанна.
Шепелев призвал семью Заворотнюк рассказать о состоянии актрисы
© Фото: Anton Belitsky Russian Look Globallookpress

Телеведущий Дмитрий Шепелев обратился к родственникам актрисы Анастасии Заворотнюк, призывая сделать официальное заявление о состоянии ее здоровья. По словам Дмитрия Шепелева, в свое время он поступил неправильно, не выступив с обращением, когда в тяжелую ситуацию попала его супруга, певица Жанна Фриске.

Шепелев полагает, что подобное заявление необходимо, чтобы освободить семью актрисы от выдумок и сплетен, которые сейчас множатся вокруг ее состояния.

«Это освободит семью от многих забот и хлопот в будущем, это освободит семью от домыслов, поможет сконцентрироваться на помощи любимому человеку», - сказал Шепелев в эфире программы «Пусть говорят».

Дмитрий уверен, что заявление родственников Анастасии Заворотнюк необходимо не для того, чтобы привлекать дополнительное внимание к актрисе, а поскольку любой публичный человек должен рассказать, что с ним происходит.

«Это - определенное бремя публичности», - считает Шепелев.

Несколько дней назад стало известно, что актриса Анастасия Заворотнюк находится в больнице. По данным СМИ, у нее начался отек мозга. Врачам пришлось ввести актрису в медикаментозную кому. Предположительно, у Заворотнюк диагностирована глиобластома - агрессивная форма опухоли головного мозга.

Представителю актрисы запрещено давать комментарии о ее здоровье.

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