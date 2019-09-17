Цитадель провокаций: подземную крепость террористов нашли в Сирии

Очередные доказательства того, как террористы создавали глобальную сеть для дестабилизации обстановки в Сирии, обнаружили военные на освобожденной территории в провинции Идлиб. Опубликованы кадры с базы Хан-Шейхун, где боевики готовили провокации.

Площадь подземного сооружения составила 10 тысяч квадратных метров, там могли находиться до 3,5 тысячи террористов.

В пещерах есть и командный пункт, и госпиталь. При этом каждый отсек имеет свой отдельный тоннель, который ведет на поверхность и помогает скрытно покинуть объект.

Кроме того, цитадель так же служила местом съемок видеороликов «Белых касок» о, якобы, примененном сирийской армией, химическом оружии. На месте были обнаружены костюмы химзащиты.

Организация стала известна вскоре после начала конфликта в Сирии. Активисты выкладывали в сети сотни видео, на которых люди в белых касках вызволяли мирных сирийцев из-под завалов, помогали детям и старикам пережить последствия химатак. Однако позже выяснилось, что почти все ролики оказались инсценировками, которые снимались для того, чтобы поставить сирийские власти под удары западной коалиции.