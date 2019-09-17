Четыре страны в Центральной Америке остались без электричества

Четыре страны Центральной Америки полностью или частично остались без электроснабжения. Это - Гондурас, Гватемала, Никарагуа и Сальвадор, которые объединены общей линией электропередачи.

Авария, вызвавшая блэкаут, случилась на территории Никарагуа, в Системе центральноамериканской электроэнергетической интеграции. Сбой произошел в понедельник, 16 сентября. Однако к настоящему времени электроснабжение восстановлено почти в полном объеме, сообщает ТАСС.

В июне этого года из-за сбоя в электроснабжении отключили электричество в Аргентине, Уругвае, а также некоторых районах Бразилии и Парагвая.

До этого в марте из-за диверсии на ГЭС блэкаут произошел на территории Венесуэлы. Президент Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на США.