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Жителям Украины разрешили пользоваться российскими соцсетями

Василиса Морозова
06:29 17.09.2019
Украинские операторы перестали блокировать российские соцсети и СМИ, находившиеся под запретом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Жителям Украины разрешили снова пользоваться российскими социальными сетями. То есть крупнейшие украинские операторы мобильной связи (Киевстар, Vodafone (Украина) и Lifesell) прекратили блокировку российских СМИ и соцсетей. Соответствующее решение принял Совет по национальной безопасности и обороне страны.

Популярные русскоязычные ресурсы были запрещены 15 мая 2017 года по инициативе экс-президента Петра Порошенко. Запрет  распространялся на «ВКонтакте», «Одноклассники» и ресурсы Yandex. Также запрещено было заходить на сайты антивирусных программ «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Тогда в Киеве заявляли, что российские социальные сети негативно влияют на умы украинцев.

Жители Украины так не считали, поэтому многие обходили запрет, взламывая блокировку. Теперь нарушать закон не придется. Украинский Совет по национальной безопасности и обороне вернул в страну и социальные сети, и радиопрограммы, и телеканалы России.

В ходе предвыборной кампании Владимира Зеленского многие избиратели просили его отменить закон его предшественника. 

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