СМИ: Роналду составил завещание на случай смерти

Португальский футболист Криштиану Роналду посетил Лиссабон, где встретился с адвокатами для обсуждения собственного завещания.

По данным СМИ, состояние спортсмена оценивается более чем в 300 миллионов евро. При этом благодаря спортивным достижениям и многочисленным рекламным контрактам его доходы продолжают расти.

Как пишет AS, по документам главной наследницей на состояние спортсмена стала его возлюбленная Джорджина Родригес. Отмечается, что в случае смерти Роналду она унаследует весь капитал.