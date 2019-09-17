Из пулемета по минам: учения «Центр-2019» стартовали на Каспии

Очистить форватер от мин и развернуть тактическую группу ракетных кораблей. В акватории Каспийского моря в рамках «Центр-2019» прошли учения моряков с боевыми стрельбами.

По замыслу учений путь кораблям преградили плавающие заряды, которые имитировали специальные мишени. Размер выбрали поменьше - чтобы попасть было сложнее.

Стрельба велась из крупнокалиберного пулемет «Утес», который нужно было снарядить на скорость, привести в боевое положение и затем попасть в цель.

В акватории Каспийского моря к участию в учениях «Центр-2019» привлечены до 15 боевых кораблей и судов обеспечения, свыше 20 летательных аппаратов армейской авиации ЮВО, более 150 единиц автомобильной и бронетанковой техники, а также свыше 6000 военных и гражданского персонала соединений и частей флотилии.