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Частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата отправили в Любляну

Лина Давыдова
07:59 01.09.2019
Спецборт Минобороны РФ с Вечным огнем от Могилы Неизвестного Солдата в Кремле вылетел в столицу Словении.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Частица Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Кремле отправилась в столицу Словении Любляну. Лампаду транспортируют спецбортом Министерства обороны России. В Любляне  при участии российской делегации огонь зажгут у памятника  «Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн», который в 2016 году открыл глава РФ Владимир Путин.

Церемония передачи Вечного огня задумана как символ общей исторической памяти, который служит напоминанием о роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма. Мероприятие было приурочено к 80-летию со дня начала Второй мировой войны.

Во Вторую мировую в городе Марибор действовал концлагерь для советских военнопленных, в 1941-1942 годах погибли больше 5 тысяч красноармейцев.

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