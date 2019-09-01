Частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата отправили в Любляну

Частица Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Кремле отправилась в столицу Словении Любляну. Лампаду транспортируют спецбортом Министерства обороны России. В Любляне при участии российской делегации огонь зажгут у памятника «Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн», который в 2016 году открыл глава РФ Владимир Путин.

Церемония передачи Вечного огня задумана как символ общей исторической памяти, который служит напоминанием о роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма. Мероприятие было приурочено к 80-летию со дня начала Второй мировой войны.

Во Вторую мировую в городе Марибор действовал концлагерь для советских военнопленных, в 1941-1942 годах погибли больше 5 тысяч красноармейцев.