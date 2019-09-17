Самолет не может вылететь из Черногории в Москву после ЧП с шасси
Никто из пассажиров в результате инцидента не пострадал.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Черногории при посадке Airbus A321 российской аваиакомпании Red Wings произошло задымление шасси.
Из салона самолета, который должен был вылететь в Москву 16 сентября, эвакуировали всех пассажиров, никто не пострадал.
Причиной задымления самолета стало интенсивное торможение, пишет ТАСС. Пилот был вынужден его применить из-за сложного рельефа аэропорта и высокой температуры воздуха.
Сегодня самолет осмотрят специалисты, после чего он вылетит в российскую столицу.