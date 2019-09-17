Самолет не может вылететь из Черногории в Москву после ЧП с шасси

В Черногории при посадке Airbus A321 российской аваиакомпании Red Wings произошло задымление шасси.

Из салона самолета, который должен был вылететь в Москву 16 сентября, эвакуировали всех пассажиров, никто не пострадал.

Причиной задымления самолета стало интенсивное торможение, пишет ТАСС. Пилот был вынужден его применить из-за сложного рельефа аэропорта и высокой температуры воздуха.

Сегодня самолет осмотрят специалисты, после чего он вылетит в российскую столицу.