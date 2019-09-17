Чем ниже горы, тем выше «Приоры»: эпатажный тюнинг авто сделал житель Кубани

Владелец одного из автосервисов Краснодара Ваган Микаэлян установил на свой автомобиль Lada «Приора» огромные колеса кареты, высотой около двух метров.

Ездить на такой машине можно только по прямой и со скоростью десять километров в час. Кроме того, колеса блокируют входные двери. Сесть за руль авто и на пассажирские сиденья можно, но попасть в салон можно только через окна.

Сотрудники правоохранительных органов не оценили эксперимента Микаэляна и оштрафовали на 500 рублей за нарушение регламента безопасности, а также велели поменять колеса на обычные в течение десяти дней.