Чем ниже горы, тем выше «Приоры»: эпатажный тюнинг авто сделал житель Кубани
В МВД владельцу машины велели привести ее в исходное состояние и заплатить штраф в 500 рублей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Владелец одного из автосервисов Краснодара Ваган Микаэлян установил на свой автомобиль Lada «Приора» огромные колеса кареты, высотой около двух метров.
Ездить на такой машине можно только по прямой и со скоростью десять километров в час. Кроме того, колеса блокируют входные двери. Сесть за руль авто и на пассажирские сиденья можно, но попасть в салон можно только через окна.
Сотрудники правоохранительных органов не оценили эксперимента Микаэляна и оштрафовали на 500 рублей за нарушение регламента безопасности, а также велели поменять колеса на обычные в течение десяти дней.