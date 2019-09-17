Гроза с градом обрушилась на Сургут: видео
Осадки величиной от горошины до куриного яйца засыпали населенные пункты.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: tipsurgut, ВКонтакте
На города и поселки Югры обрушилась мощная гроза с градом. Ледяные горошины размером с мяч для пинг-понга в считанные минуты усыпали улицы и дворы в Сургуте и Сургутском районе.
На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как люди прячутся под крышами домов, но некоторые, не жалея себя, укрывают свои машины от града.
Ледяной шквал закончился так же внезапно, как начался, и шел не более минуты-двух.
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