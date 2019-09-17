В МИД Украины раскрыли «формулу Зеленского» по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, в чем заключается условная «формула Зеленского» по прекращению вооруженного конфликта в Донбассе.

По его словам, президент страны хочет сделать шаги, отвечающие на ожидания самих украинцев. В частности, «дотянуться ментально, месседжами, символами» до людей, живущих в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Например, построить мост в Станице Луганской.

«Мы можем попробовать сделать так, чтобы люди не должны были приезжать каждые 60 дней перерегистрироваться, чтобы получать ту несчастную пенсию, которую они получают, а сделать так, чтобы человек мог приехать один раз в год», - цитирует Пристайко «Интерфакс».

При этом, по словам главы МИД Украины, на это власти Незалежной готовы выделить полгода или год. После чего, по «формуле Зеленского», предполагается переход «к каким-то новым радикальным мерам».