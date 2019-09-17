Кузнецова рассказала о состоянии искалеченной девочки из Ингушетии

Семилетняя Аиша, долгое время подвергавшаяся зверским истязаниям в Ингушетии, чувствует себя гораздо лучше.

Девочка, которую едва не замучила до смерти родная тетя, теперь ведет себя активно, бегает, играет в куклы, сообщается на сайте уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.

«Она очень активная, общительная, веселая, у нее хороший аппетит. Но говорить о выписке пока еще рано, лечение продолжается», - отметила омбудсмен.

Кузнецова добавила, что вопрос о дальнейшем жизнеустройстве ребенка пока остается открытым. Она рассказала, что девочка очень скучает по своей матери, которая не является фигурантом уголовного дела, а, значит, ничто не мешает их встрече.

Днем 4 июля семилетняя Аиша поступила в больницу Ингушетии со множественными телесными повреждениями. Врачи нашли на ее теле многочисленные порезы, ожоги и укусы - как свежие, так и уже заросшие, у нее были сломаны обе руки, а также ребра и несколько позвонков.

По версии следствия, над девочкой издевалась родная тетя. Женщину арестовали, возбуждено уголовное дело. В августе Аише ампутировали руку, врачи собираются установить ей протез.