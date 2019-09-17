«Игра престолов» взяла сразу десять наград на «Эмми»

Сериал «Игра престолов» стал победителем премии «Эмми-2019» в категории Creative Arts, забрав сразу десять наград.

Восьмой заключительный сезон сериала вышел в 2019 году. Кинолента удостоилась призов в том числе за лучший актерский состав, визуальные эффекты и костюмы. Всего сериал был номинирован по 32 пунктам.

Семь наград Creative Arts получил спортивный документальный фильм «Фри-соло», а комедийный сериал «Удивительная миссис Мейзел» завоевал шесть наград в своих номинациях.

Посмертную награду присудили Энтони Бурдену за программу для CNN «Энтони Бурден. Неизвестные части», сообщает ABC News.

Старейшим обладателем премии «Эмми» стал 97-летний писатель, сценарист и продюсер Норман Лир за продюсирование развлекательной телепередачи на ABC.