«Игра престолов» взяла сразу десять наград на «Эмми»
Популярный сериал получил призы в 10 номинациях, из 32 в которых был заявлен.
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Сериал «Игра престолов» стал победителем премии «Эмми-2019» в категории Creative Arts, забрав сразу десять наград.
Восьмой заключительный сезон сериала вышел в 2019 году. Кинолента удостоилась призов в том числе за лучший актерский состав, визуальные эффекты и костюмы. Всего сериал был номинирован по 32 пунктам.
Семь наград Creative Arts получил спортивный документальный фильм «Фри-соло», а комедийный сериал «Удивительная миссис Мейзел» завоевал шесть наград в своих номинациях.
Посмертную награду присудили Энтони Бурдену за программу для CNN «Энтони Бурден. Неизвестные части», сообщает ABC News.
Старейшим обладателем премии «Эмми» стал 97-летний писатель, сценарист и продюсер Норман Лир за продюсирование развлекательной телепередачи на ABC.