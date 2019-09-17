Ягудин рассказал, что все лето у дома Заворотнюк дежурила скорая

Летом у дома Анастасии Заворотнюк практически каждый день дежурила машина скорой помощи, сообщил фигурист Алексей Ягудин.

Спортсмен рассказал, что живет с актрисой и телеведущей в одном поселке, однако в последнее время он не общался с Анастасией. По словам фигуриста, весной вместе с ней он участвовал в съемках пилотных серий одной из передач и Заворотнюк выглядела здоровой.

«Абсолютно нормально выглядела Настя, жизнерадостной, какой обычно и являлась», - сказал Ягудин в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Несколько дней назад стало известно, что артистка лежит в больнице. По слухам, у Заворотнюк начался отек мозга, а утром 14 сентября появилась информация, что ее частично парализовало. Врачам пришлось ввести актрису в медикаментозную кому.

Сейчас она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. По некоторым данным, у Заворотнюк глиобластома - агрессивная форма опухоли головного мозга.

Официальной информации о состоянии звезды сериала «Моя прекрасная няня» пока не было. Представитель актрисы Стас Христов заявил, что ему запрещено давать комментарии о ее здоровье.