Кабмин утвердил правила выплат многодетным семьям на погашение ипотеки

Правительство России утвердило порядок выплаты 450 тысяч рублей на погашение ипотеки семьям, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родятся третьи и последующие дети. Об этом сообщили в Министерстве финансов РФ, которое занималось разработкой соответствующего документа.

«Теперь у них есть возможность получить выплату до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки», - отметили в Минфине.

Эти правила также действуют для россиян, усыновивших в этот период третьего и последующих детей.

Для получения денежных средств необходимо предоставить документы, которые подтверждают соответствие ипотеки правилам программы, в организацию, являющуюся кредитором. После проверки и отправки данных в АО «Дом.РФ», средства на погашение долга на жилье будет переведено кредитору.