В удушающем плену: дым от лесных пожаров накрыл Индонезию, Сингапур и Малайзию

Ситуация ухудшается с каждым днем. Несмотря на все усилия спасателей, с охватившими Индонезию лесными пожарами справиться пока не удается. На дорогах страны плохая видимость, большинство школ закрыты. Очевидцы выкладывают в Сеть кадры последствий стихии.

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