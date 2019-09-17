В удушающем плену: дым от лесных пожаров накрыл Индонезию, Сингапур и Малайзию
Острова Суматра и Борнео окутаны плотной дымовой завесой.
© Видео: Adelya Argentiana, TRI, BNPB Indonesia, Your Boy’s Next Door, Twitter © Фото: RMSTURR, Twitter
Дым лесных пожаров, охвативших Индонезию, распространился по всей Юго-Восточной Азии. В зоне задымления оказались территории соседних стран - Сингапура и Малайзии.
Густым и едким дымом затянуты острова Суматра и Борнео, где вовсю пылают деревья, там объявлен режим ЧС.
Ситуация ухудшается с каждым днем. Несмотря на все усилия спасателей, с охватившими Индонезию лесными пожарами справиться пока не удается. На дорогах страны плохая видимость, большинство школ закрыты. Очевидцы выкладывают в Сеть кадры последствий стихии.