Власти Чехии обсудят отмену признания Косово

Вопрос об отзыве Прагой признания независимости Косово обсудит премьер Чехии Андрей Бабиш на совещании с министрами иностранных и внутренних дел страны.

Об этом глава правительства заявил после беседы с президентом страны Милошем Земаном, который ранее заявил, что подготовил аргументы в пользу того, чтобы аннулировать решение правительства Чешской Республики.

Сам Бабиш считает, что в настоящее время для отмены принятого в 2008 году решения властей страны нет никаких оснований, пишет сайт «Комсомольской правды».

Косово при поддержке Соединенных Штатов и некоторых членов Евросоюза в одностороннем порядке объявило о своей независимости 17 февраля 2008 года. После этого статус бывшего автономного края Сербии как независимого государства признали ряд государств, в том числе США, Великобритания, Франция, Германия. Сербское правительство не поддержало это решение и аннулировало косовскую декларацию независимости. Россия и Китай также выступили против независимости Косово.