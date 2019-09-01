Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно

Шведские ученые провели исследование и выяснили, что у женщин эпизодическая память развита больше, чем у мужчин. Прекрасная половина лучше запоминает детали и факты, что делает почти любой спор между мужчиной и женщиной совершенно бесполезным. Результаты исследования опубликованы в издании Medical news today.

Ученые из Каролинского института проанализировали сотни материалов, посвященных тому, как представители обоих полов запоминают эпизодическую информацию. Оказалось, что женщины лучше запоминают детали и факты и помнят о том, что произошло неделю назад во всех подробностях. Прекрасная половина также лучше запоминает лица и запахи. Но зато у мужчин отличная память на информацию, связанную с пространственной обработкой.

Единственное, что может ухудшить эпизодическую память, отмечают ученые, - это недостаток сна, депрессия или возраст.

Всего на эту тему было проведено 617 исследований в период с 1973 по 2013 годы, в которых участвовали около 1,2 миллиона добровольцев.