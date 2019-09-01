Генконсульство РФ обратилось к семьям погибших при стрельбе в Техасе

Генконсульство РФ в Хьюстоне выразило соболезнования семьям погибших при стрельбе в американском городе Одесса, располагающемся в штате Техас.

Трагедия произошла 31 августа. Мужчина устроил беспорядочную стрельбу по автомобилям на шоссе. По предварительной информации, он передвигался на угнанном почтовом фургоне.

Жертвами происшествия стали пять человек. Еще 21 человек пострадали.

На настоящий момент информации о том, были ли среди раненых или погибших иностранные граждане, нет. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Устроивший стрельбу мужчины был ликвидирован.