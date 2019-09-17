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Врач рассказала москвичам, как пережить «барическую пилу»

Андрей Аркадьев
02:34 17.09.2019
Показания барометров в ближайшие дни опустятся до 733 миллиметров ртутного столба.
Врач рассказала москвичам, как пережить «барическую пилу»
© Фото: pixabay.com

Резкие колебания атмосферного давления, известные, как «барическая пила», негативным образом отразятся на метеозависимых москвичах.

Врачи ожидают, что число пациентов с жалобами на высокое артериальное давление и учащенный пульс, вырастет примерно на 30%, сообщает газета «Известия».

Ведущий научный сотрудник Института профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Ольга Молчанова советует людям, которые остро реагируют на погодные изменения, в дни перепадов давления оставаться дома.

Специалист рекомендует лежать с приподнятыми ногами и пить чай с мятой. Данные меры расслабят сосуды и помогут пережить неблагоприятный период.

Ранее синоптики сообщили, что показания барометров 16, 17 и 18 сентября опустятся до 733 миллиметров ртутного столба. При этом норма для столичного региона составляет 745 миллиметров ртутного столба.

Кроме того, в Москву придут ночные заморозки, на неделе ожидается мокрый снег. Синоптики предупредили, что из-за ветра и влажности температура будет восприниматься еще холоднее реальных показателей.

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