Автомобильный мост обрушился под Псковом

Автомобильный мост частично обрушился через реку Неведрянка в Псковской области. Инцидент произошел во вторник, 17 сентября, сообщили в администрации региона.

В результате происшествия пострадал один человек, он госпитализирован в Великолукскую больницу. По предварительным данным в момент ЧП он проезжал по мосту на автомобиле и угодил в яму, образовавшуюся из-за просевшей опоры сооружения.

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Оценить ситуацию и организовать объезд аварийного моста было поручено вице-губернатору Василию Осипову и председателю дорожного комитета Борису Елкину.

В пресс-службе губернатора пообещали оперативно подготовить документацию по восстановлению моста. Пока же объезд будет осуществляться через поселок Идрица.