Круче, чем Нурмагомедов - Порье: захватывающий бой двух бобров сняли на видео

Фотограф Колин Блэк снял на свою камеру схватку двух бобров у берега реки Тей в Шотландии. На кадрах показано, как грызуны сражаются друг с другом, находясь в воде.

Не известно, что не поделили между собой животные, но, судя по всему, решить конфликт на словах не получилось, в ход пошли «кулаки».

На записи видно, что бобры используют не только приемы бокса, но и борьбы, в том числе захваты. Острыми когтями один из участников поединка впивается в шерсть другого, пытаясь свалить его, однако получает ответный выпад.

Кадры сражения публикует издание The Daily Mail, видео продолжается около минуты, но оторвать глаз от захватывающего боя не возможно. Кто вышел победителем - не известно. Судя по видео, явного фаворита в схватке не было.