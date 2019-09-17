США привели вооруженные силы в боевую готовность

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что вооруженные силы США находятся в боевой готовности после атак на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии.

«Мы не хотим ни с кем войны, но США к ней подготовлены. Мы готовы защитить наши интересы и союзников в регионе», - цитирует Пенса The Hill.

Он также подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп в ближайшие дни должен определиться с ответом на произошедшее. При этом в Штатах не сомневаются, что вина за атаку лежит на Иране. Доказательства этому США пообещали предоставить на Генассамблее ООН на следующей неделе.

Атака на предприятия Saudi Aramco произошла 14 сентября. Иран причастность к инциденту опровергает. Официальный представитель МИД страны Аббас Мусави после голословных заявлений Вашингтона обвинил американскую сторону в «максимальной лжи».