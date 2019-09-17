Посольство РФ обратится в госдеп США из-за публикации о «шпионаже»

Российское посольство в Соединенных Штатах обратится в госдепартамент в связи с публикаций недостоверных сведений о якобы причастности российских дипломатов к взлому в системе связи ФБР. Об этом сообщается в комментарии диппредставительства РФ.

«Намерены обратиться за разъяснениями в госдеп в связи с тем, что подобные провокационные публикации могут привести к актам насилия в отношении сотрудников посольства и их близких», - сказано в сообщении, опубликованном на странице посольства в Facebook.

Дипломаты подчеркнули, что в материале не указан ни один факт или доказательство нарушения российскими гражданами американских законов и назвали это «неуклюжей попыткой через шпиономанию оправдать захват российской дипсобственности».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала сообщения о слежке за сотрудниками американских спецслужб частью президентской гонки.

Портал Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников Вашингтонской администрации голословно утверждает, что российская дипломатическая собственность в Мэриленде и Нью-Йорке, доступ к которой был закрыт по решению президента Барака Обамы в декабре 2016 года, якобы использовалась для перехвата данных ФБР и помощи российским разведчикам на территории США.