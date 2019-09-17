Минюст США подал иск против Сноудена

Министерство юстиций США подало иск против экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена после того, как была опубликована его книга. В ведомстве уверены, что он нарушил правила «о неразглашении» ЦРУ и АНБ.

Сноуден представил мемуары «Личное дело» - скорее всего, книга будет доступна более чем в 20 странах для покупки. В американском минюсте считают, что Сноуден обнародовал данные «без предварительного анализа ЦРУ и Агентства национальной безопасности».

Истцы также обвиняют Сноудена в «публичных выступлениях на темы, связанные с разведкой», в которых он тоже участвовал в нарушение подписанных им при приеме на службу обязательств о неразглашении.

В ведомстве подчеркнули, что они не собираются препятствовать публикации и реализации книги, но намерены потребовать с бывшего сотрудника спецслужб все доходы от продажи. Кроме того, в иске упомянут и издательский дом, который выпустил мемуары.

«США подают иск против издательства лишь для того, чтобы гарантировать, что никакие доходы не будут переданы Сноудену или в его пользу до тех пор, пока дело не будет разрешено», - говорится на сайте ведомства.

Напомним, Эдвард Сноуден уже шесть лет живет в России. Российская сторона отказывается выдавать США информатора WikiLeaks, так как в Соединенных Штатах ему грозит суд и тюремный срок.