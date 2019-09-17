В США заявили о наличии доказательств вины Ирана в атаке на саудовские НПЗ

США собираются предоставить доказательства якобы причастности Ирана к атаке на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии на Генассамблее ООН на следующей неделе. По их мнению, инцидент «с очень высокой вероятностью» произошел при участии иранской базы рядом с границей с Ираком.

По данным CNN, для атаки использовались дроны и крылатые ракеты, которые летели на низкой высоте, а снаряды преодолевали «кувейтское воздушное пространство».

Напомним, 14 сентября заводы Saudi Aramco были атакованы беспилотными летательными аппаратами. Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

С момента обострения американо-иранских отношений в конце апреля - начале мая 2019 года Вашингтон не в первый раз обвиняет Тегеран в проведении диверсий против поставок нефти из региона Персидского залива.

Иран причастность к проведению атаки против саудовской нефтяной компании опровергает. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в воскресенье, 15 сентября, обвинил американскую сторону в «максимальной лжи».