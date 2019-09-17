Доводят до бешенства: пользователи Сети назвали самые ненавистные вопросы

«Какой вопрос ты ненавидишь больше всего?» - топик с таким заголовком на сайте Reddit собрал уже более 23,3 тысячи комментариев пользователей. Люди со всего света делятся самыми раздражающими их фразами от собеседников.

Так, очень многим не нравятся вопросы про настроение и погоду, вопросы о свадьбе и детях, а также интерес о стоимости каких-либо их вещей или о величине зарплаты. Что еще лучше не спрашивать у собеседника, читайте в нашей подборке.

«Что с твоим лицом?», - такой вопрос раздражает пользователя в ником -Call-me-big-nut-.

«Когда люди узнают, что я ношу слуховые аппараты и то произносят: "Ты меня слышишь сейчас?" или "Ты можешь читать по губам?"», - introvertkitty.

«"Ты играешь в баскетбол???" Мой рост 198 сантиметров», - whyyagottabemean.

«"Почему ты еще не в отношениях?" Или другой: "Почему ты еще не женат?". Я так устал от этого вопроса», - TheDustOfMen.

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«"Ты азиат или китаец?" Черт знает почему, но меня много об этом спрашивали», - 20Fun_Police.

«"Как продвигается поиск работы?" Я в стрессе, это ужасно и совершенно бесчеловечно. И я хочу умереть, спасибо», - operarose.

«Когда я пишу что-то левой рукой. "Вы левша?" - "О, черт! Это моя левая рука???" Перекладываю карандаш в правую руку. "Спасибо, что дал мне знать! Я ведь всю жизнь делал что-то не так"», - FloralBison.

«Почему ты такой стеснительный?», - Yamrix.

«"Что означает твоя татуировка?" Она означает, что у меня закончились значимые идеи три татуировки назад», - hatsnatcher23.

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«"Могу ли я быть честным?" Подожди, так до сих пор ты лгал?», - Drowsiest_Approval.

«Почему у тебя еще нет детей?», - carcar0925.

«Можно вопрос?», - DRSIE.

«Когда ты кушаешь и кто-то говорит: "О, ты кушаешь?"», - HilezKorra95.

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«"Откуда ты?" Я родился в Вирджинии, через 6 месяцев переехал в Израиль, вернулся в Вирджинию, затем в Германию, затем во Флориду, затем в Германию, затем в Корею, затем в Айдахо, а теперь в Юту. Обычно я просто говорю свое физическое местоположение в настоящее время, но это не похоже на дом. Иногда я просто говорю «мир», если хочется подерзить», - LexiconVII.

«"Могу я померить твои очки?" Боже, я ненавижу это», - BobbyMcDuckFace.